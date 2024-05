Anita Olivieri parla della fine dell'amicizia con Giuseppe Garibaldi: «Non me lo aspettavo». E lui replica così

di Cristina Siciliano

Amicizia finita tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri? A quanto pare sì. I due ex gieffini dopo la fine del Grande Fratello hanno confermato che il loro rapporto è ormai un capitolo chiuso. «No words - ha sottolineato Anita Olivieri a RDS Next -. Non so che dire su Giuseppe. Accetto la sua decisione e le conseguenze se le prenderà. Lui è una brava persona però ognuno ha le sue sfaccettature. Io penso che ci sia stato un condizionamento, non so se da Beatrice, forse dalla pressione dei Luzzers».

Anita ha aggiunto: «Ci stavamo sentendo ma lui diceva che non aveva rapporti con me. Fa ridere e non me lo aspettavo. Io gli scrivevo sempre ma poi è venuto a Roma e non me l'ha detto. Ci sono rimasta male perché ha fatto quello che temeva facessi io. Comunque io voglio persone vere al mio fianco, l'hype può finire. Io credo nei rapporti umani e montarsi la testa è sbagliato»

La replica di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, dopo la messa in onda dell'intervista di Anita Olivieri, è intervenuto sul suo profilo Instagram lanciando una frecciatina pungente all'ex gieffina. «Faccio questo breve video voglio ringraziare le persone che mi sostengono, per l'affetto e la stima che hanno nei miei confronti - ha sottolineato -.

