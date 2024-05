Malore nel sonno dopo l'anniversario di matrimonio: muore papà di 40 anni, lascia moglie e due figli

di Laura Bon

Filippo Esposito, originario di Minori, gioiellino in provincia di Salerno, era appena tornato dalla Costiera Amalfitana, dove aveva festeggiato il 50esimo anniversario di matrimonio dei genitori. Ma, a pochi giorni da un momento di festa, si è consumata la tragedia. A soli quarant'anni il giovane papà si è spento improvvisamente nella sua casa di Cornuda (Treviso): un malore fatale mentre dormiva. Una tragedia che ha legato in un filo indissolubile di dolore due comunità: Cornuda nel Veneto e Minori in Campania.

L'uomo era sposato con Claudia Zuccarello e abitava in via San Martino, vicino alla scalinata che porta al Santuario della Madonna della Rocca. Lavorava alla DS Smith di Cornuda, ma aveva soprattutto una grande passione per la cucina, che lo aveva portato a lavorare in vari locali: dal ristorante “La Beccaccia” a 100% Pizza. Ma dava anche aiuto al calcio Amatori Cornuda nella gestione del chiosco e in varie attività.

Il cordoglio

«L’improvvisa scomparsa di Filippo - dice il vice sindaco Enrico Gallina - ci ha lasciati tutti senza parole ed ha gettato nello sconforto le tantissime persone che lo hanno conosciuto.

Il ritratto

La scomparsa del giovane papà ha davvero unito nel dolore tante persone: «Una settimana fa a ridere e scherzare, a parlare di tante cose belle e di quanto eri felice - scrive un amico - Dicevi sempre: "Vienimi a trovare andiamo a fare una sorpresa ai nostri amici". Quando uno pensava a te doveva per forza esser felice. Con te mille ricordi: dalle partite di pallone nel cortile del petrito, agli scout, dai battenti al primo maggio a San Nicola. Eri parte fondamentale di tutto ciò che di bello Minori aveva da offrire. Grazie per averci inondato di tanta felicità e dei tuoi immancabili sorrisi. Ci mancherai tantissimo». Il funerale si terrà sabato 4 maggio alle 9 nella Chiesa di Cornuda dove il rosario sarà recitato oggi venerdì 3 maggio alle 18. Filippo lascia nel dolore la moglie Claudia, i figli Riccardo e Alessandro, la mamma Anna e il papà Mario, la sorella Raffaela, la suocera Gabriella e tante persone che gli hanno voluto bene.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Maggio 2024, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA