Carlo e Camilla, il presunto figlio illegittimo pubblica le foto a confronto: «Più il re dimagrisce, più mi assomiglia»

di Redazione web

Simon Charles Dorante-Day, da diversi anni, afferma di essere il figlio illegittimo di re Carlo e della regina Camilla.

Il 54enne vive in Australia e in diverse interviste passate ha raccontato che la madre adottiva lavorava a servizio della regina Elisabetta II e che, sul letto di morte, gli rivelò la sua vera identità: era il figlio illegittimo della coppia. La signora lo aveva adottato all'età di otto mesi a Portsmouth, precisamente nel 1966 quando Carlo aveva 17 anni, mentre Camilla ne aveva 18. Ora, Dorante-Day è tornato sui social mettendo a confronto le sue foto con le immagini più recenti dei reali.

Il post Facebook di Simon Charles Dorante-Day

Simon Charles Dorante-Day è seguito da più di 27mila persone su Facebook e in tanti avvalorano la sua tesi: in molti pensano che sia davvero il figlio di Carlo e Camilla. Nell'ultimo post pubblicato, l'uomo mette a confronto alcune sue foto con immagini dei sovrani d'Inghilterra e scrive: «Una cosa positiva del fatto che Carlo e Camilla siano diventati re e regina è che così ho molte più immagini con cui confrontarmi e da molte angolazioni diverse. Più foto vedo e più penso di assomigliare loro. È da un po' che non pubblicavo sui social! Comunque, ora ho molto più materiale a disposizione per fare confronti. Inoltre, più Carlo perde peso dal viso, più mi assomiglia».

I commenti social

In tutti questi anni, Simon Charles Dorante-Day non è mai riuscito a effettuare il test del DNA perché non gli è mai stato permesso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Maggio 2024, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA