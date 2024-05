Francesco Chiofalo dopo l'operazione agli occhi replica a Drusilla Gucci: «Il suo supporto è pari a quello di un hater»

di Cristina Siciliano

Francesco Chiofalo i è sottoposto alla delicatissima operazione chirurgica per cambiare colore degli occhi: da color nocciala ad azzurro. Purtroppo però, Francesco non ha ricevuto il supporto della fidanzata Drusilla Gucci che si è detta in totale disaccordo con la decisione del suo compagno. A distanza di qualche giorno dall'operazione, l'ex volto di Temptation Island ha spiegato ai suoi follower nelle sue Instagram stories, come si sente dopo questo particolare intervento e qual è la sua opinione in merito alle parole della sua fidanzata.

Le parole di Francesco Chiofalo

«Onestamente il supporto morale di Drusilla in tutta questa situazione è pari a quello di un hater - ha scritto Francesco Chiofalo nelle sue Instagram stories -. Non dico che lei debba per forza di cose essere d'accordo con la mia decisione. Ma in un momento come questo, dove qui su Instagram senza un motivo reale sono costantemente riempito di critiche e insulti come se fossi un criminale o avessi fatto del male a qualcuno.

«Non serve pubblicare tutte queste storie "contro di me" - ha continuato Francesco -. Non c'è bisogno di alimentare l'odio contro di me. Sono amareggiato e perplesso. Questi suoi comportamenti creano nelle crepe molto profonde nel nostro rapporto. Anche la mia pazienza ha un limite e se si tira troppo la corda, prima o poi si spezza».

Francesco Chiofalo ha spiegato anche ai suoi follower quali sono le sue condizioni dopo la delicata operazione agli occhi. «Mi sto riprendendo, la degenza dopo questo intervento è un pochino fastidiosa - ha spiegato -. Non ci vedo ancora bene infatti questi messaggi li sta scrivendo un mio amico per me. Ho gli occhi un po' secchi. Spero passi in fretta».

