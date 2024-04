Belen alla conferenza stampa di Celebrity Hunted, la fuga della showgirl dai cacciatori (e dalle domande dei giornalisti)

di Dajana Mrruku

Belen sta per iniziare una nuova avventura in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez. Le due showgirl argentine saranno in fuga dai cacciatori di Celebrity Hunted e dovranno cercare di nascondersi in ogni modo e raggiungere la destinazione finale, la meta di estrazione (rivelata solo due giorni prima della fine dei 14 giorni di fuga). La prima parte delle 6 puntate sarà disponibile su Prime Video già dal 6 maggio, mentre la seconda parte arriverà una settimana dopo. Intanto, il trailer reso già disponibile, ha dato qualche piccola anticipazione anche su Belen che cambia totalmente vesti, diventando suora.

Poco prima che Belu si beccasse l'influenza intestinale si è tenuta la conferenza stampa e in quest'occasione, secondo alcune voci ben informate, Belen avrebbe fatto una richiesta molto particolare.

La richiesta di Belen

Belen avrebbe chiesto ai giornalisti presenti in conferenza stampa di non fare domande sulla sua vita sentimentale, allontanado così le voci di gossip dal suo attuale progetto lavorativo e dalla sua nuova linea professionale che la vorrebbe concentrata sul lavoro e sulla carriera, come riporta Dagospia.

Infatti, negli ultimi mesi, nonostante la showgirl si stia frequentando con un uomo misterioso, dopo la relazione con Elio Lorenzoni e il breve flirt con Bruno Cerella, non ha ancora voluto raccontare nulla per pensare solo ai suoi figli Santiago e Luna Marì e alla sua carriera.

Sabato 20 Aprile 2024

