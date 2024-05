Luigi Di Maio presto papà, la compagna Alessia D'Alessandro è incinta di un maschietto

di Cristina Siciliano

Luigi Di Maio diventa papà. L' ex ministro degli Esteri del governo Draghi e, Alessia D'Alessandro, 33 anni, saranno presto genitori. La 34enne condividerà con Luigi Di Maio il dono più prezioso che la vita abbia da offrirgli: un figlio. Sì, Alessia D'Alessandro è incinta di un bel maschietto che nascerà in Germania ed avrà la doppia nazionalità italo-tedesca.

L'annuncio

Luigi Di Maio e Alessia D'Alessandro da oggi due cuori (anzi tre) e una capanna. La notizia della paternità di Luigi Di Maio era stata anticipata prima da Dagospia e confermata da Adnkronos.

Chi è Alessia D'Alessandro

Alessia D'Alessandro, 33 anni, è nata ad Agropoli in provincia di Salerno da una famiglia di origine italo-tedesca. La 33enne ha dedicato una vita allo studio: Alessia ha prima frequentato la Sciences Po, l'istituto di studi politici a Parigi e poi si è trasferita alla Jacobs University Bremen di Brema. Per pagarsi gli studi ha anche fatto la modella ma ha sempre avuto la passione per la politica.

