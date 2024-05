Aurora Ramazzotti: «Cesare non lo farò mai vedere sui social, lo faccio per lui perché so cosa si prova»

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti ha da poco festeggiato la cresima della sua sorellina Sole. Per l'occasione era presente anche il piccolo Cesare che si è messo una camicia bianca e un maglioncino smanicato blu da vero signorino di tutto punto, perfetto per festeggiare la zia. Assente, invece, Goffredo Cerza che si stava imbarcando verso la Sicilia con i suoi genitori per andare a un matrimonio sull'isola.

La figlia di Michelle Hunziker ha pubblicato questa mattina alcune foto che la ritraevano all'aeroporto, in partenza probabilmente per la Sicilia per ricongiungersi al compagno e presenziare insieme al matrimonio. Nell'attesa che l'aereo decolli, Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande da parte dei suoi follower, tra cui quella sulla privacy del figlio Cesare.

La risposta di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è una mamma molto attenta alla crescita del figlio Cesare.

«Questo non significa che non mi dispiaccia tantissimo non rendervi partecipi - ha scritto Aurora Ramazzotti -, è una fetta enorme della mia vita. Ci divertiamo tantissimo e so che vi divertireste anche voi con noi. Cerco di condividere quello che posso, sempre nel suo migliore interesse».

Tuttavia, quando i follower dell'influencer incontrano mamma e figlio, l'atteggiamente di Aurora cambia: «Sappi che se mi incontri in giro scatta automaticamente il momento foto perché sono pur sempre una mammma fiera».

