Dispersi nel Natisone, individuati i corpi di Patrizia e Bianca. Si cerca ancora Cristian

di Redazione web

La speranza è morta. Sono stati individuati dai Vigili del Fuoco nel fiume Natisone i corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23, le due ragazze travolte dalla piena del fiume Natisone, in Friuli Venezia Giulia. I corpi sono stati individuati a 700 metri e a un km a valle dal luogo della scomparsa. Continuano le ricerche del terzo disperso, Cristian Casian Molnar, il giovane che si trovava insieme alle ragazze prima che i tre fossero portati via dalla corrente.

Una festa finita in tragedia

C'erano tante cose da celebrare: il test appena superato da Patrizia, iscritta al secondo anno dell'Accademia di Belle arti; un esame terminato poco prima delle 12, giusto in tempo per salire in auto con gli amici e raggiungere «Premariacco beach», approfittando anche di un'improvvisa - e inattesa - schiarita del cielo. C'era da festeggiare la riunione familiare di Bianca, da soli tre giorni in Italia per fare visita ai genitori, che non vedeva da molto tempo; per non parlare del ricongiungimento con il fidanzato Cristian, che dopo una sosta in Austria dal fratello si era precipitato in Friuli per poter stare con lei.

La ricostruzione

In pochi minuti il torrente, ingrossato a monte da precipitazioni eccezionali, ha iniziato a salire. Niente che sembrasse così tragico. I ragazzi avevano percorso un sentiero che conduce al centro del greto. Da quella posizione si sono visti sbarrare la strada del ritorno a riva da una prima lingua d'acqua.

Dispersi nel Natisone, la ricostruzione: la ragazza che non sapeva nuotare, il divieto di balneazione e quel video dal ponte

In quell'istante c'è stata la loro ultima chance di salvezza. «Erano all'asciutto - ricorda l'autista dello scuolabus comunale che transitava sul ponte soprastante - ma già nel panico. Si vedeva che non sapevano cosa fare. Li separava dall'argine soltanto un tratto di un paio di metri d'acqua, fondo al massimo fino all'altezza del loro busto. Non se la sono sentiti di guadare, sono arretrati fino al centro del letto del fiume». Lì hanno atteso i soccorsi, nell'abbraccio tristemente famoso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA