Mauro Santopietro, attore dello spot della pesca, parcheggia l’auto in divieto di sosta. Muore un motociclista, la procura: «Omicidio stradale»

di Redazione web

Mauro Santopietro, attore della soap opera Un Posto al sole e papà nello spot pubblicitario della pesca, rischia di finire a processo per la morte di un motociclista finito contro la sua auto parcheggiata in sosta vietata. Il reato per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio è l’omicidio stradale.

L’incidente risale al 28 settembre del 2022 in via Aurelia Antica, vicino a Villa Pamphilj. La vittima, Riccardo Fortuna, 58 anni, era un imprenditore. Santopietro, spiega il Corriere della Sera, era andato al parco per fare una passeggiata insieme al cane.

Le accuse e la consulenza

La macchina contro cui va a schiantarsi Fortuna con la moto è quella dell’attore. Lo scontro è violentissimo. Le lesioni ai polmoni sono troppo gravi e l'imprenditore muore.

Come ricostruisce la consulenza dell’accusa, l’impatto con la macchina è decisivo. Se l'auto non ci fosse stata, il tipo di ferite riportate da Fortuna sarebbe state diverso: quelle patite nell’impatto, invece, sono state lesioni letali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA