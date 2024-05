Cecilia Rodriguez prima delle nozze: «Ho paura perché si parla di una vita nuova. Come sarà?»

di Cristina Siciliano

«Manca un mese al matrimonio». Così Cecilia Rodriguez inizia il countdown per il giorno delle sue nozze. La sorella minore di Belen il prossimo 30 giugno sposerà Ignazio Moser in un borgo a venti minuti da Firenze, che ricorda la campagna dell'ex ciclista ma anche la sua amatissima Argentina. Prima di andare all'altare, però, la modella e showgirl nei giorni scorsi ha festeggiato l'addio al nubilato in Andalusia.

Rientrata a Milano, Cecilia Rodriguez si trova a casa ma senza la presenza del suo futuro marito. Infatti Ignazio Moser è volato a Ibiza per festeggiare i suoi ultimi giorni da celibe prima del matrimonio. La sorella di Belen ha così approfittato del momento per chiacchierare con i suoi follower di Instagram svelando le sue emozioni prima matrimonio.

Le parole di Cecilia Rodriguez

«È un mix di emozioni che non riesco a spiegare a parole - ha sottolineato Cecilia Rodriguez nelle sue Instagram stories -.

«Sono molto felice perché sarà la nostra festa dell'amore e verrà festeggiata con la famiglia - ha aggiunto -. Arriveranno anche un po' di persone dall'Argentina quindi sono super felice. Non vedo l'ora di vederli tutti perché per alcuni è anche la prima volta che vengono qui e quindi conosceranno tutti. Sono veramente felice, faccio fatica a realizzare. Ma manca un mese, davvero pochissimo».

«Sono sempre più felice del posto che abbiamo scelto per il matrimonio - ha concluso Cecilia Rodriguez -. È un posto speciale per un giorno così importante».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 17:03

