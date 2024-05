Aurora Ramazzotti in lacrime per il regalo di Goffredo Cerza per la festa della mamma: «Piantino fatto! Grazie amore mio» L'influencer ha condiviso il dolce regalo del compagno







di Dajana Mrruku Aurora Ramazzotti in lacrime di prima mattina e la colpa è di Goffredo Cerza, ma non è come sembra. La coppia si è sempre mostrata felice e innamorata sin dal primo giorno. I due sono fidanzati da ormai quasi 7 anni e l'arrivo del piccolo Cesare, il 30 marzo 2023, ha rafforzato il loro rapporto, rendendolo unico e indissolubile. Aurora ha spesso condiviso parole d'amore e di rispetto nei confronti del suo compagno in molteplici occasioni, ma questa volta è stato Goffredo a stupirla e commuoverla, con una sorpresa che l'ha lasciata senza parole. La sorpresa di Goffredo Cerza In occasione della festa della mamma, Goffredo Cerza ha sorpreso la mamma del suo promogenito Cesare con un regalo dolcissimo. Si tratta di una lampada personalizzata con uno scatto molto tenero di Aurora Ramazzotti che, di spalle, passeggia mano nella mano con il figlio Cesare e la dedica: «Mamma dell'anno». La targa Spotify illuminata può essere personalizzata anche con l'aggiunta di una canzone e Goffredo ha scelto «Infinito» di Raf per augurarle una bellissima festa della mamma. Aurora Ramazzotti ha condiviso il regalo con i suoi follower e la sua reazione è stata epica: «Piantino fatto stamattina... Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 12:34

