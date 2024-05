«Una maglia oversize per non essere violentate in metro»: cos'è la subway shirt, il trend di TikTok per sopravvivere sui mezzi da sole

di Redazione Web

«Ci copriamo per non essere violentate sulla metro», scrivono così molte ragazze sotto ai video su TikTok, in cui si mostrano con felpe e magliette oversize (cioè di taglia più grande). Tutto pur di non far vedere agli uomini le parti scoperte del proprio fisico e per evitare, in questo modo, di subire un abuso o violenza sessuale. È questo il nuovo trend virale sul social cinese, che denuncia la paura che hanno molte donne mentre passeggiano sole la sera o prendono i mezzi pubblici.

Il trend

Molte ragazze mostrano nei video come, prima che arrivi la metro o l'autobus, prendano dalla borsa o dallo zaino delle magliette più grandi, che indossano sopra ai top per nascondere il proprio fisico dagli occhi indiscreti. Il nuovo trend di TikTok, che fa eco alla domanda «se fossi sola in un bosco, preferiresti incontrare un uomo o un orso?», prende il nome di subway shirt.

Con questo hashtag le donne, soprattutto le più giovani, non solo condividono la paura di subire una molestia da parte di sconosciuti, ma cercano anche di denunciare una condizione che non permette loro di vivere una semplice uscita con serenità.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA