Vannacci, polemiche sul video elettorale: «Fate una "decima" per votarmi». Il riferimento al fascismo e le giustificazione dello staff

Il video di Roberto Vannacci che impazza sui social in cui il generale invita a votare per lui alle Europee «non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori». La conferma della sua autenticità proviene dallo staff di Vannacci, che ha scritto in una nota: «In riferimento al video che ritrae il generale Roberto Vannacci che sta girando sui social non ufficiali, si precisa che non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori».

Il contenuto del video

Nel video si vede il generale Vannacci a mezzo busto con una bandiera italiana sventolante sullo sfondo. «Sull'apposita scheda fate una 'decima' sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e travolgeremo tutti con una valanga di voti - dice - Per cambiare questa Europa che non ci piace». Il video del candidato della Lega alle Europee non è stato diffuso sui canali ufficiali del partito, per questo si pensava fosse un fake.

La dichiarazione dello staff di Vannacci

Oltre ad aver dichiarato che non è un fake, lo staff di Vannacci ha giustificato il riferimento alla Decima Mas col fatto che le imprese del 1941 del reparto di mezzi d'assalto della Marina Italiana ispirarono da ragazzo il generale ad entrare nei corpi speciali dell'esercito. L'episodio è riportato nel libro di Vannacci, "Il coraggio vince". «Il riferimento - riporta lo staff -, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria in Egitto, prima dell'8 settembre».

Il passo a cui si da riferimento è questo: «Avevo divorato le pagine che raccontavano le imprese di Teseo Tesei e Durand de la Penne, incursori subacquei della X Mas.

«Teseo Tesei era stato anche un inventore militare - prosegue il generale nella sua opera - un individuo straordinario che aveva sviluppato i siluri a lenta corsa, i famosi 'maiali', e inventato gli autorespiratori a ciclo chiuso di lunga durata. Nel porto di Alessandria le squadre d'assalto di Durand de la Penne avevano attaccato con i siluri a lenta corsa le navi inglesi alla fonda: le corazzate Valiant e Queen Elizabeth, la petroliera Sagona, il cacciatorpediniere Jervis. Aveva affondato più navi quel manipolo d'uomini dell'intera Marina».

Perché il riferimento è grave

«Un militare, un politico, un candidato alle elezioni dovrebbe conoscere la legge italiana che vieta l’apologia del fascismo - ha scritto sui social Riccardo Magi di +Europa - Le piattaforme social su cui è stato pubblicato questo video devono rimuoverlo il prima possibile o essere sanzionate: non possiamo tollerare che venga fatta propaganda per un gruppo dichiaratamente filo nazista e repubblichino».

La flottiglia Mas, creata nel 1939, era un'unità speciale della Regia Marina militare. Nel 1941 cambiò nome in X Flottiglia Mas per evocare Giulio Cesare e la sua legione prediletta, la "Legio X Gemina". Nel 1943, sotto il comando di Julio Valerio Borghese, decise di continuare la guerra contro gli alleati e i partigiani schierandosi con i tedeschi. Molte unità collaborarono con le SS lanciandosi in numerosi saccheggi, fucilazioni, omicidi e torture e lasciandosi alle spalle una copiosa scia di sangue.

