Aurora Ramazzotti, il figlio Cesare è già il fan numero uno di nonno Eros: «Questa canzone lo calma sempre»

di Dajana Mrruku

Cesare è già fan numero uno di nonno Eros. Il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è stato abituato sin da piccolo ad addormentarsi con la voce del nonno Eros Ramazzotti che canta le sue canzoni più famose, in particolare, stando a quello che dice mamma Auri, il piccolo Cesare avrebbe una passione per “Per me per sempre”, che riuscirebbe a calmarlo ogni volta che inizia a piangere.

Aurora ha pubblicato una dolce foto del piccolo che mostra di essere già pronto per le prime file dei concerti del nonno.

Cesare, pronto per i concerti di nonno Eros Ramazzotti

L'arte scorre nelle vene della famiglia Ramazzotti e il piccolo Cesare sta mostrando già dai primi mesi una passione sfegatata per la musica. Dalle manine sulla chitarra del nonno, alla maglietta personalizzata da vero fan, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha la musica nel sangue ed è pronto ad esibirsi con versetti e prime note "urlate" ai concerti di Eros.

La mamma ha condiviso sui social la foto del piccolo con la maglietta del nonno e i fan sono impazziti per la dolcezza del gesto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 19:23

