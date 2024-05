Lele Mora, l'agente dei vip. L'ascesa, l'amicizia con Silvio Berlusconi, il tentato suicidio e il carcere: «I miei vicini erano Riina e Olindo»

Lele Mora, personaggio televisivo e storico agente del mondo dello spettacolo, si è raccontato ai microfoni di “One More Time” di Luca Casadei. Figlio di contadini Mora si è trovato a vivere una vita da sogno, fatta di lusso estremo, fama, amicizie importanti, come quella con Silvio Berlusconi, fino al crollo con l'arresto per bancarotta e il tentato suicidio. Il podcast prodotto con OnePodcast è disponibile da oggi, venerdì 31 maggio, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio, svela l’uomo dietro ai fatti di cronaca.