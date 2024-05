Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, insonnia per i futuri genitori: «Il primo trimestre è durato un'eternità, ma non voglio dire altro»

di Redazione web

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga tra poco conosceranno la loro bambina che dovrebbe nascere nel mese di settembre. Proprio nelle scorse ore, l'attrice ha spiegato: «Lunedì comincio il settimo mese di gravidanza e ho già l'insonnia anche se non so se chiamarla così. Mi addormento facilmente ma mi sveglio tutte le notti alle 2.30/3.00: la bambina si muove molto in qualsiasi posizione io mi metta, quindi diventa difficile addormentarmi di nuovo». Rosalinda ha spiegato: «Il tempo sta scorrendo velocemente. Il primo trimestre è durato un'eternità. Un giorno, quando me la sentirò, vi racconterò». La futura mamma ha anche pubblicato una storia in cui riprende un post di Andrea Zenga e lo commenta scrivendo: «Brutto», ecco che cosa pensa il modello.

Il post Instagram di Andrea Zenga

Andrea Zenga ha pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Instagram: una raccolta di varie foto (ripostate anche da Rosalinda Cannavò) in cui sorride un po' imbarazzato e indossa una camicia di lino.

«Lei crede in me»

Infine, Andrea Zenga ha anche pubblicato una storia in cui regge un peluche di una patata di pezza in mano e scrive: «In giornate in cui la luna è storta, devo ricordarmi che questa piccola patata di pezza crede in me». Il messaggio che regge il pupazzetto, infatti, recita: «Potrò anche essere una patata piccola ma sappi che credo in te! Vai a prenderti ciò che è tuo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 17:08

