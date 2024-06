Amadeus, ultima puntata di Affari Tuoi: la sorpresa del pubblico lo emoziona. Ma lo «sgarbo» della Rai non passa inosservato La sorpresa più grande per Amadeus, viene dal pubblico presente in studio







di Dajana Mrruku Cala il sipario su Affari Tuoi, un finale di stagione che sembra essere più la fine di un'era, quella di Amadeus in Rai. Il conduttore ha chiuso la sua ultima puntata nel famoso gioco dei pacchi che è tornato ad essere uno degli appuntamenti imperdibili per gli italiani che si riuniscono a cena e sperano che la coppia di turno riesca a portarsi a casa il montepremi. La puntata inizia e finisce con alcuni rimandi di Amadeus alla chiusura e alla sua uscita di scena (Rai), ma la sorpresa più grande viene dal pubblico presente in studio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amadeus (@amadeusonoio) La puntata finale Puntata sfortunata per Angela e il marito che sin dall'inizio perdono i premi più importanti da 300mila euro ai 200mila euro, ma non si arrendono e continuano con il loro pacco, senza cambiarlo mai. A salvare le sorti della coppia con tre figli, ci pensa la "Regione fortunata", la Sicilia, che fa guadagnare loro 50mila euro e chiude la puntata con il sorriso. Durante la gara, Amadeus ha voluto ringraziare più volte tutti coloro che hanno preso parte al programma, «Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie» e, soprattutto, il suo pubblico che ancora una volta, lo sorprende. La sorpresa del pubblico Poco prima di andare in onda, il pubblico ha accolto il suo presentatore con una standing ovation e un cartellone con scritto "Grazie Ama", una sorpresa che lo ha colto alla sprovvista, ma che lo ha emozionato tantissimo. Durante l'arco dell'ultima puntata di Affari Tuoi, Amadeus era alquanto emozionato, ma felice di poter concludere la sua lunghissima carriera in Rai, dopo i successi di Sanremo, nel suo game show per eccellenza. Ad aver sorpreso il pubblico, tuttavia, è stata la totale assenza dei dirigenti Rai all'ultima registrazione della puntata, come riporta Repubblica, ma anche l'assenza di menzioni dell'ultimo "atto" nei telegiornali di Rai1, che va in onda poco prima di Affari Tuoi. Il game show aspetta i suoi spettatori a settembre con un nuovo conduttore, Stefano De Martino. Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Giugno 2024, 09:13

