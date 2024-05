Millie Bobby Brown e il matrimonio segreto, il suocero Bon Jovi svela i dettagli: «È stato fantastico e la sposa era bellissima»

di Redazione Web

Non è più un segreto che Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi siano, ormai, marito e moglie. Ma un'ulteriore conferma è arrivata dal padre dello sposo, Bon Jovi, che in un'intervista rilasciata a The One Show, ha voluto raccontare alcuni aneddoti sulle nozze top secret delle due giovanissime celebrità.

La cerimonia privata

La notizia del matrimonio in forma privata tra la star di Stranger Things e il figlio del cantante è stata una doccia fredda per i fan della coppia, che invece si aspettavano una cerimonia con musica assordante e una chiesa colma di celebrità. Ma, a quanto sembra, non è stato così. A confermare la cerimonia è stato il neo suocero di Brown, Bon Jovi, che al programma della BBC ha detto: «Sono fantastici, assolutamente fantastici. Il matrimonio è stato molto intimo e la sposa era bellissima. Jake è felice come non mai».

Millie e Jake hanno deciso di promettersi amore eterno soltanto davanti alla famiglia, per il momento. Entro la fine dell'anno, infatti, è in progetto una festa più grande dove, magari, si potrà avvistare qualche volto di Hollywood.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 15:57

