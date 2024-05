Amici, la festa dopo la finale: la dedica di Mida a Sarah e il mistero dell'assenza di un finalista

di Dajana Mrruku

La sfida è finita, adesso bisogna festeggiare. Sarah Toscano ha vinto la ventitreesima edizione di Amici con la sua umiltà, il talento coltivato ogni giorno e un pizzico di internazionalità che l'hanno portata ad essere soprannominata sui social "la popstar". Messa da parte però la gara e la vittoria, i ragazzi di Amici si sono scatenati nello studio che li ha visti per 9 puntate contendersi guanti di sfida e punti salienti per non andare al ballottaggio.

Sono pochi i video che i presenti sono riusciti a condividere su Instagram, ma da qualche spoiler della serata, i ragazzi di Amici erano proprio felici e al settimo cielo per la fine del talent show e, soprattutto, pronti a far ballare tutti.

Sarah Toscano vince Amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa»

Mida: -“Vorrei un casino al mio tre per Sarah”



Noooo i lorellini sono I cuccioli 🥹🤍#amici23pic.twitter.com/7nlaKcIi5e — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) May 19, 2024

Cosa è successo all'after party di Amici

La finale di Amici si è conclusa con la vittoria di Sarah Toscano, mentre lei, incredula, alzava la coppa e gli altri esultavano per lei.

La dedica

Il ragazzo, poi, ha voluto fare una dedica a Sarah, ancora completamente incredula di ciò che era successo e di aver vinto il programma: «Vorrei un casino al mio tre per Sarah, una ragazza umile, brava che ha vinto Amici!»

Unico assente nei video pubblicati era Holden che, però, è stato fotografato da alcune fan al di fuori degli studi Mediaset, prima che andasse via, mentre Dustin si scatenava in pista tra i professionisti di ballo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA