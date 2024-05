Oroscopo di venerdì 31 maggio 2024, fine maggio turbolento: cuori nel mirino dei venti planetari in Gemelli. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di venerdì 31 maggio 2024. I segni salutano maggio con un po' di incertezze. La Luna è ancora nel segno dei Pesci e si sta preparando ad entrare in Ariete. Gemelli è ancora sostenuto da Venere, Sole e Giove. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Il consiglio del giorno per tutti è: «Sconfiggere le insicurezze».

C'è chi ha paura di sbagliare. Diverse persone stanno affrontando diversi ostacoli in amore e sul lavoro. Hanno il timore di fare la mossa sbagliata e di far andare tutto all'aria. Ma rischiare, alcune volte, non è sbagliato e le nuove strade potrebbero essere quelle giuste. I segni di fuoco sono felici, invece i segni di terra sono un po' confusi. I segni d'aria stanno per affrontare dei cambiamenti, mentre i segni d'acqua sono stanchi.

Le previsioni di Leggo per venerdì 31 maggio 2024. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.