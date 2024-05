Amici, a Sarah Toscano i complimenti di Carla Bruni dopo l'esibizione sulle note della sua canzone. L’emozione di Lorella Cuccarini

di Dajana Mrruku

Manca pochissimo all'inizio della finale di quest'edizione di Amici. Sarah, Marisol, Dustin, Mida, Petit e Holden sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per poter alzare finalmente la coppa del vincitore. I ragazzi si sono sfidati per quasi 9 mesi, superando gare, guanti di sfida e momenti molto difficili all'interno della scuola, ma adesso arriva l'atto finale, in diretta questa sera, 18 maggio.

Sarah è stata una delle protagoniste di questo serale, con esibizioni incredibili e talento da vendere. Ad accorgersene è stata, infatti, anche Carla Bruni che le ha dedicato un post su Instagram in cui si complimenta per la sua esibizione sule note della sua canzone, “Quelqu’un m’a dit”, durante la semifinale.

La maestra Lorella Cuccarini non ha potuto non condividere la sua gioia nelle sue storie Instagram.

Il post di Carla Bruni

Carla Bruni ha condiviso un post su Instagram in cui riporta l'esibizione di Sarah Toscano sulle note di "Quelqu’un m’a dit": «Quando scrissi la canzone “Quelqu’un m’a dit”, più di 20 anni fa, non immaginavo il meraviglioso percorso che avrebbe intrapreso.

Poi i complimenti alla finalista di Amici: «Era solo una canzone d’amore perduto, un dolce ritornello un po’ antico.

In tutto il mondo si accendono gli accendini e gli occhi quando la canto e giovani cantanti di tutto il mondo mi danno l’immenso piacere di cantarla. Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza. Grazie a te, caro Cristiano Malgioglio, per avermi mandato la bellissima performance di Sarah».

