Fedez, Anna Pettinelli smonta il nuovo brano: «Si è tolto un sassolino con Chiara Ferragni. L'aveva già fatto Shakira. E meglio»

Anna Pettinelli è stata ospite nel salotto di Myrta Merlino e a Pomeriggio 5 ha commentato il nuovo singolo di Fedez con il rapper Emis Killa, "Sexy Shop". Il cantante sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita dovuto anche alla separazione da Chiara Ferragni. Proprio per questo, in tanti si aspettavano che nella canzone l'influencer avrebbe avuto un ruolo centrale e, invece, non si fa riferimento a nessuna storia d'amore finita male o a qualche altro tipo di rancore. Tuttavia, Anna è convinta che Fedez abbia commesso un passo falso con l'uscita della canzone e il motivo è presto detto.

La critica di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, sul nuovo singolo di Fedez, ha detto: «Sì ho sentito del pezzo che ha pubblicato oggi. Tra l’altro non ha fatto nemmeno una cosa nuova, Shakira l’aveva già fatto ed era stata più pungente. Però io trovo che con tutte le cose che uno poteva scrivere, lui poteva anche evitare. Questa è una situazione complessa, che doveva essere chiarita. Loro due si sono lasciati, lui adesso gira con altre… ma un po’ di superiorità non poteva dimostrarla? Parla di fiumi, d’amore, di altro. C’è da dire che lui ha voluto capitalizzare la situazione, ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe, che non è nemmeno un sassolino, ma di più. Lui poi un po’ ci gioca, ma io avrei evitato. Anche se ha detto che non dirà nulla contro la madre dei suoi figli. Poi ha preso il video della sua fiamma e ha ripubblicato il video dove lei balla la canzone. Sul fatto del flirt può fare quello che vuole, non sta più con Chiara. Il testo del pezzo non è così grave, ma poteva evitare. Questo brano è un manifesto, è una cosa voluta, non è che gli è venuto per caso di farla».

Il commento di Fedez

Fedez non ha risposto alla critica di Anna Pettinelli, ma durante il release party, il rapper aveva chiaramente detto: «Mi dispiace per chi sperava che avrei insultato mia moglie in questo pezzo...

