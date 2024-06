Artista di 2 anni conquista i collezionisti: i suoi dipinti venduti a migliaia di euro. La mamma: «Nutro la sua passione»

di Redazione Web

Laurent ha solo due anni, ma un talento senza tempo. Il piccolo artista ha preso il pennello in mano con curiosità e ha presto iniziato a riempire le tele (più alte di lui) di colori, dando vita a dipinti tanto apprezzati da essere venduti a prezzi importanti: fino a 7mila dollari. Le capacità del bambino e la sua passione sono state riconosciute dalla famiglia durante una vacanza in autunno e hanno raccontato quanto fosse difficile tenerlo lontano dalla pittura al resort in un cui alloggiavano.

Così, una volta tornati a casa, mamma Lisa e papà Philipp hanno deciso di dare a Laurent Schwartz un vero e proprio studio dove poter coprire le tele (e se stesso) di colori.

Laurent, un piccolo Picasso

La mamma di Laurent, fiera del talento del suo bambino, ha dichiarato: «Sono dipinti astratti e la particolarità è la sua capacitò di integrare nell'opera delle figure che si è in grado di discernere, di cui le persone parlano. Ecco ciò che le rende così popolari», riporta il New York Post.

Poi spiega: «Si possono riconoscere chiaramente degli animali, come per esempio gli elefanti, che sono i suoi preferiti, ma anche dinosauri e cavalli.

Per supportare il talento di Laurent, Lisa ha creato un account Instagram in cui condivide i dipinti del figlio e in poco tempo ha avuto un successo strepitoso: ha già più di 30mila followers. «Ho pensato di aprire una pagina sui social perché le sue opere sono così belle e mi ha emozionato», spiega la mamma. L'apprezzamento degli utenti, poi, l'ha spinta a mettere in vendita i dipinti, che sono andati a ruba soprattutto dopo l'esposizione alla più grande fiera d'arte di Monaco, la ART MUC.

La prossima tappa, forse, saranno le gallerie di New York. I collezionisti che ancora non hanno messo le mani sui dipinti di Laurent, però, dovranno fare in fretta dato che sono stati venduti quasi tutti e il prezzo di alcune opere ha raggiunto i 7mila dollari. I profitti rimarranno in un conto a cui il bambino potrà accedere soltanto dopo aver compiuto 18 anni, però.

Lisa assicura che nonostante il supporto e l'incoraggiamento, non lo forza mai: «Decide lui se e quando vuole dipingere. A volte non ne ha voglia e per tre o quattro settimane non mette piede nello studio. Poi, d'un tratto, gli prende voglia e mi fa "mamma, dipingere"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 17:16

