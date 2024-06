Anita Olivieri non invita Monia La Ferrera al compleanno: «Una roba da scuola elementare. Circondatevi di persone vere»

di Redazione web

Anita Olivieri ha compiuto 27 anni e prima, ha festeggiato a Ibiza insieme ad Alessio Falsone, Letizia Petris, Paolo Masella e Angelica Baraldi e, una volta tornata a Roma, ha organizzato una festa insieme ai suoi amici storici e anche ad altri ex gieffini come, ad esempio, Massimiliano Varrese. All'appello mancava Monia La Ferrera che, all'interno della casa del Gf, aveva legato anche con Anita e in tanti hanno ricollegato la sua assenza proprio all'attore romano con il quale, tanti anni fa, aveva avuto una storia d'amore. A raccontare come potrebbero essere andati i fatti (il mancato inviato da parte di Anita a Monia e il motivo) ci ha pensato Alessandro Rosica. Anche Monia ha commentato la vicenda.

Le parole di Alessandro Rosica

Alessandro Rosica, altrimenti conosciuto come l'Investigatore social, ha registrato alcune storie Instagram in cui spiega: «Oggi voglio darvi uno scoop che riguarda il compleanno di Anita Olivieri. Come sempre ci sta un po' di malvagità in questa persona, motivo per cui non mi è mai stata simpatica... Personaggi che ieri c'erano alla festa mi hanno raccontato un aneddoto davvero incredibile e molto particolare. La signorina Anita "ha messo sulla bilancia" Massimiliano Varrese e la sua ex fidanzata Monia La Ferrera che ha chiamato, le ha scritto o comunque l'ha contattata, dicendole: "Non ti posso invitare perché ho invitato Massimiliano, mi dispiace". È vergognoso...

La risposta di Monia La Ferrera

Monia La Ferrera ha commentato il video di Alessandro Rosica e sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Ciao ragazzi. Sapete bene che una volta uscita dal Gf ho ripreso in mano la mia vita a 360 gradi. Quando parlo di vita, parlo di vita reale, non i social né la televisione ma lavoro, famiglia, amore, le uniche cose importanti. L'esperienza al Gf è stata unica, non la rinnego. Non ho mai creato falsi rapporti di amicizia, non c'erano, non ci sono mai stati e non ci saranno... né all'interno della casa, né all'esterno. Ciò che ha detto Alessandro Rosica (persona che stimo e rispetto perché ritengo uno dei pochi seri e soprattutto sincero), è la verità. Non voglio e non è nemmeno nelle mie intenzioni farmi pubblicità attraverso altre persone, altrimenti avrei fatto parte di tanti "teatrini". Il circo è già pieno di personaggi. Vi invito a circondarvi di persone sincere nella vita ma soprattutto che parlino meno alle vostre spalle. Con affetto, Monia».

