«Chiara Ferragni in lacrime? È tutto studiato per far dimenticare le truffe». E lei risponde così

di Cristina Siciliano

Il gossip di Fedez e la modella Garance Authié insieme al Gran Premio di Montecarlo nel weekend scorso ha superato la barriera dell'imperturbabilità di Chiara Ferragni. Il video che ritrae l'imprenditrice in lacrime (per i trend con la canzone di Coez come sottofondo) su Tiktok è divetato in pochissime ore virale. Chiara, nonostante stia continuando la sua vita in giro per l'Europa come se niente fosse, non smette di pubblicare frecciatine social a Fedez anche attraverso like tattici ad alcuni commenti. Questa volta però l'imprenditrice digitale ha scelto proprio di rispondere alle parole di un hater che l'ha accusata di aver «studiato tutto per dimenticare le truffe».

La risposta di Chiara

Chiara Ferragni non è così imperturbabile come vuole far credere: i commenti dei suoi follower li legge e tra viaggi e sorrisi non nasconde la sua fragilità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 16:04

