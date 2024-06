Ambani, il matrimonio del miliardario indiano sbarca a Portofino: 1.200 ospiti e Andrea Bocelli in concerto, spesi 130 milioni di euro

di Redazione web

Un (pre) matrimonio da sogno e ricco di sfarzo. Una festa che prosegue da mesi in più tappe. Sabato 1° giugno la coppia si sposta a Portofino. La cerimonia a tappe che introduce gli invitati alle nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant previste per il prossimo 12 luglio a Mumbai continua tra lusso sfrenato e momenti indimenticabili. La celebrazione potrebbe essere una delle più costose della storia.

La crociera

Prima dell'approdo a Portofino, la crociera di quattro giorni chiamata, in italiano, «Terra e mare, la vita è un viaggio». La nave partita da Malta rappresenta la seconda parte dei festeggiamenti prematrimoniali per le nozze di Ambani e Merchant. Dopo la prima celebrazione in Gujarat, a Jamnagar, dove ha sede il primo stabilimento industriale del miliardario, gli Ambani hanno scelto la nave da crociera Celebrity Ascent, della X Cruise, per un itinerario mediterraneo che tocca l'Italia e il sud della Francia.

La festa a Portofino

Il cantante Andrea Bocelli, come riporta Il Secolo XIX, si esibirà per i due sposi con un concerto di circa due ore dal titolo Dolce Vita. Oltre 1.200 ospiti nella Piazzetta del comune ligure. Dopo l'evento prematrimoniale in India con Rihanna, per questa occasione la coppia avrebbe speso circa 130 milioni di euro.

Molti degli ospiti anche in quest'occasione saranno un gotha di star di Bollywood, celebrità, atleti, artisti, business tycoons ed esponenti della politica internazionale.

Chi sono Anant Ambani e Radhika Merchant



Ambani, 29 anni, è il figlio minore di Mukesh Ambani, secondo Bloomberg l'11esimo uomo più ricco del mondo con un capitale totale stimato di più 113 miliardi di dollari. La famiglia Ambani ha il controllo di Reliance Industries, un impero nel campo dell'energia da quella petrolifera al solare. Merchant, 29 anni, una ricca ereditiera, fa parte della famiglia che ha fondato il colosso farmaceutico Encore Healthcare. La 29enne lavora in azienda dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche alla New York University.

