Giacomo Matteotti, Giorgia Meloni: «Fu ucciso dallo squadrismo fascista». La nipote: «Vorrei incontrare la premier»

Ricorre il 30 maggio 2024, il centenario del discorso di Giacomo Matteotti, pronunciato in Parlamento nel 1924, in cui denunciò le violenze fasciste durante le elezioni del 6 aprile dello stesso anno. La cerimonia commemorativa si è tenuta alla Camera dei Deputati, con la presenza di numerosi esponenti delle istituzioni e della politica italiana, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e la Premier Giorgia Meloni.

Matteotti, il discorso di Giorgia Meloni

La cerimonia è stata aperta dall'inno nazionale, eseguito dalla Banda Interforze, e moderata da Bruno Vespa. Tra i partecipanti, si sono distinti anche Gianfranco Fini, Luciano Violante, Carlo Nordio, Elly Schlein e Mario Monti.

La Premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento, ha ricordato con parole intense la figura di Matteotti:

«Oggi siamo qui a commemorare un uomo libero e coraggioso ucciso da squadristi fascisti per le sue idee. Onorare il suo ricordo è fondamentale per ricordarci ogni giorno a distanza di cento anni da quel discorso il valore della libertà di parola e di pensiero contro chi vorrebbe arrogarsi il diritto di stabilire cosa è consentito dire e pensare e cosa no».

Meloni ha sottolineato l'importanza del rispetto reciproco e della libertà nel contesto democratico, opponendosi alla violenza e all'intolleranza politica:

«La lezione di Matteotti ci ricorda che la nostra democrazia è tale se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto, sulla libertà, e non sulla violenza, la sopraffazione, l'intolleranza e l'odio per l'avversario politico. Il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti ha pronunciato nell'Aula della Camera il suo ultimo discorso, che gli sarebbe poi costato la vita. In quel discorso, Matteotti difese la libertà politica, incarnata nella rappresentanza parlamentare e in libere elezioni».

Matteotti, le parole della nipote

Elena Matteotti, nipote di Giacomo, ha espresso il suo apprezzamento per le parole della Premier, auspicando un incontro per discutere e confermare la posizione espressa da Meloni durante la cerimonia.

La cerimonia è culminata in un lungo applauso al termine del video che ripercorreva la vita politica di Giacomo Matteotti fino al tragico omicidio avvenuto il 10 giugno 1924. Tra i presenti, oltre ai principali rappresentanti delle istituzioni, vi erano anche gli ex presidenti di Montecitorio, Gianfranco Fini e Luciano Violante, e l'ex Premier Mario Monti, insieme ai ministri della Giustizia Carlo Nordio, dello Sport Andrea Abodi e la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

L'evento ha rappresentato un momento di riflessione profonda sull'importanza della democrazia e della libertà di espressione, valori per i quali Giacomo Matteotti ha sacrificato la sua vita, e un monito a non dimenticare mai le lezioni del passato per costruire un futuro migliore.

