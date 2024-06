«Kate si affaccerà al balcone di Buckingham Palace per salutare i sudditi nel giorno del Trooping the Colour»

di Redazione Web

La principessa di Galles Kate Middleton – che si è ritirata dagli impegni reali per dedicarsi alle cure contro il cancro diagnosticato nei mesi scorsi – potrebbe apparire in pubblico in maniera inaspettata. Possibile, infatti, nonostante le smentite del Palazzo, la sua presenza al Trooping the Colour, l'evento in cui i sudditi britannici festeggiano il compleanno del sovrano del Regno Unito. Middleton, secondo alcuni rumor, sembrerebbe aver preso in considerazione la possibilità di affacciarsi sul balcone reale di Buckingham palace.

L'indiscrezione su Kate Middleton

L'indiscrezione arriva dall'Independent. L'evento si svolgerà il prossimo 15 giungo e Re Carlo, 75 anni, viste anche le sue condizioni di salute dovute al cancro scovato a gennaio, parteciperà all'evento seduto su una carrozza e non a cavallo, come da tradizione. Insieme a lui, oltre alla regina consorte Camilla, 76 anni, anche il figlio ed erede al trono William, 41 anni, con i tre principini, i figli George, 10 anni, Charlotte, 8 anni, e Louis, 6 anni.

Ancora non è arrivata nessuna conferma da Buckingham palace, ma in tanti sperano di rivedere la futura regina sorridere insieme alla famiglia reale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Giugno 2024, 11:40

