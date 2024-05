Chanel Totti, Cristian Babalus nel suo sfogo conferma la crisi? Cosa ha detto

di Dajana Mrruku

È una storia d'amore adolescenziale, di quelle che ti fa battere forte il cuore e assaggiare per la prima volta il significato della parola "Amore", ma che allo stesso tempo può bruciare subito e lasciare spazio a nuove esperienze, con tanta sofferenza. La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus è proprio una di quelle. I due si sono fidanzati quando lui aveva appena lasciato la sua ex compagna, da cui ha avuto una bambina, Kylie, e da allora non si sono più mollati... almeno fin oa pochi giorni fa.

I primi sospetti su una loro possibile crisi sono apparsi quando il giovane imprenditore non era presente alla festa di compleanno di Chanel, e la conferma sembrerebbe arrivare dopo questo suo ultimo sfogo su Instagram.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno affrontando un momento molto difficile.

Il ragazzo era riapparso durante la cena con i parenti, in un video su Instagram in cui Chanel soffiava sulle candeline, e la ragazza aveva poi condiviso su Instagram un post in cui teneva in braccio un mazzo di rose rosse, probabilmente regalatole da Cristian. Ma poi il nulla.

Babalus ha allarmato i suoi follower, informando loro di essere stato hackerato e che ha da poco risolto, recuperando ufficialmente il profilo Instagram che gli era stato rubato e ne ha approfittato per sfogarsi e mandare, forse, un messaggio chiaro alla sua fidanzata Chanel.

Lo sfogo social

«Ho semplicemente imparato a comportarmi di conseguenza. Non rispetto chi non mi rispetta. Non cerco chi non mi cerca. Non seguo chi non mi vuole», ha scritto Cristian Babalus sulle sue storie Instagram. Che si tratti di una frecciatina rivolta alla sua (ex?) fidanzata Chanel Totti?

Per adesso i due non hanno confermato né smentito le voci su una loro possibile crisi o, addirittura, rottura, ma questo sembra essere un messaggio che parla forte e chiaro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA