Michelle Hunziker in chiesa per il buongiorno in una giornata importante: «Alla cresima di Sole» Oggi è un giorno di festa per la conduttrice che festeggia la cresima della sua bambina più piccola







di Redazione web Oggi, per Michelle Hunziker sarà una giornata di festa perché la sua bambina Sole Trussardi farà la cresima. La conduttrice svizzera, infatti, ha pubblicato due nuove storie sul proprio profilo Instagram e i suoi fan si aspettano altri scatti o, magari, video che raccontino i bei momenti insieme alle figlie e alla famiglia. Michelle, solitamente, è molto riservata quando si tratta delle sue piccoline e, infatti, quando compaiono nelle sue storie non mostra mai il loro visino. Comunque sia, è una mamma davvero orgogliosa delle sue ragazze e, ovviamente anche del suo nipotino Cesare che, sicuramente, sarà presente. La cresima di Sole Trussardi Sole Trussardi ha 10 anni e, come tutti i bambini della sua età, si prepara a prendere il sacramento della Cresima e ad annunciarlo sui social è proprio mamma Michelle Hunziker. Michelle Hunziker mamma Michelle Hunziker si diverte moltissimo insieme alle sue bambine Sole e Celeste Trussardi con le quali, spesso, registra video divertenti che poi pubblica su Instagram. La conduttrice, poi, ama uscire a pranzo con loro, con la figlia più grande Aurora Ramazzotti e con il nipotino Cesare che lei ha soprannominato "Bignè". Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 11:55

