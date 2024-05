Harry, sale la tensione con Meghan, lei: «Non mi prendere per mano». Un dettaglio la avvicina a Lady Diana

di Dajana Mrruku

Un po' di tensione tra Harry e Meghan. I duchi di Sussex hanno terminato il loro viaggio in Nigeria in occasione del decimo anniversario degli Invictus Games, dopo una breve visita di Harry a Londra, dove però non ha incontrato re Carlo per motivi di organizzazione. In Africa Meghan ha riscoperto le sue radici ed è stata felicissima di poter abbracciare la sua cultura, mentre il principe scopriva una nuova nazione, con le loro usanze e tradizioni.

Sul volo di ritorno, della durata di ben 18 ore, tuttavia, sembra esserci stato un litigio che avrebbe portato i due ad avere atteggiamenti molto freddi l'uno nei confronti dell'altro.

Che cosa sarà successo?

Il dettaglio che ricorda Lady D

Blazer in misto lino e lana kaki di Loro Piana, chiamato Kamilla, dal valore di 3.200 euro, maglioncino bianco in cashmere e seta, Takao Jumper, sempre di Loro Piana, al modico prezzo di 1.150 euro, un paio di jeans bianchi e ballerine di Yves Saint Laurent nel colore marrone oro da oltre 900 euro: questo l'outfit da aeroporto della duchessa Meghan Markle che dopo 18 ore di volo dalla Nigeria a Los Angeles è apparsa un po' stanca e parecchio nervosa.

Eppure il suo ultimo outfit ha ricordato a molti quello iconico della suocera, Lady Diana che era solita indossare blazer oversize, con pantaloni semplici e ballerine ai piedi.

La tensione

Secondo quello che hanno riportato alcuni tabloid americani, Harry e Meghan avrebbero avuto una lite poco prima di scendere dall'aereo e questo li avrebbe portati a camminare distanti l'uno dall'altra mentre uscivano dall'aeroporto di Los Angeles. Il Daily Mail riporta che alcune persone vicine alla coppia avrebbero sentito dire alla duchessa Meghan Markle: «Don't hold my hand», ovvero «Non prendermi per mano», rivolgendosi al principe Harry che cercava di avvicinarsi alla duchessa. Ma quale sarebbe il motivo di questa lite?

Nei video diffusi sui social, infatti, la coppia sembra abbastanza lontana, cosa insolita visto che i due hanno abituato i loro fan a vederli sempre molto vicini e mano nella mano ogni volta che potevano.

