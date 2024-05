Franco Di Mare, la moglie Giulia Berdini sposata prima di morire: i 35 anni di differenza, il primo appuntamento e la bugia perdonata

di Redazione Web

L'ultimo grande passo di Franco Di Mare prima di morire è stato il matrimonio con Giulia Berdini, la donna che negli ultimi 8 anni è stata al suo fianco. Insieme hanno vissuto la scoperta della malattia e i momenti peggiori. Ma anche giorni che li hanno uniti per sempre. Il ricordo di Franco continuerà adesso anche grazie a lei. I 35 anni anni di differenza non sono mai stati un problema per loro. «L’ho conosciuto alla sede Rai di Saxa Rubra», racconta Giulia al Corriere della Sera.

Il primo appuntamento

Parlando del primo appuntamento, Giulia ha raccontato: «Franco, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza.

La bugia perdonata

Giulia Berdini, che ha sposato Franco Di Mare il 15 maggio, due giorni prima che morisse, ha svelato anche un aneddoto del loro rapporto. Tra loro si chiamavano «Lili», come il chihuahua che lei portò a casa con una bugia: «L’ho trovato vicino a un bidone». Ma fu subito perdonata. «Franco è stato un compagno che mi ha avvolta con il suo amore, che mi ha protetta senza mai soffocarmi e mi ha supportato, facendomi avere più fiducia in me stessa. Sapendo però anche mitigare i miei difetti», ha detto.

Domenica 19 Maggio 2024

