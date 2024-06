Antonella Clerici, ultima puntata: il saluto a Lorenzo Biagiarelli e la stoccata a Selvaggia Lucarelli. «Noi non dimentichiamo»

di Dajana Mrruku

L'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" è arrivata e con essa i saluti finali della padrona di casa, Antonella Clerici che ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che hanno fatto parte del programma, compreso Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa nel cast fino alla fine di gennaio. Dopo il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si tolse la vita dopo il clamore per l'operazione di debuking sulla recensione al suo locale, lo chef aveva annunciato una pausa dalla trasmissione. Di recente la compagna, Selvaggia Lucarelli ha attaccato il programma specificando che Lorenzo sarebbe dovuto poi tornare in onda, ma nessuno lo ha più chiamato, tenendolo fuori per tutta la primavera.

Cosa è successo?

Lorenzo Biagiarelli, dopo il clamore del caso di giovanna Pedretti, aveva detto aggiornato i suoi follower sulla situazione: «Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a "È sempre mezzogiorno", quindi non mi vedrete più in onda» e così è stato. Selvaggia Lucarelli, sua compagna, ha voluto precisare alcuni retroscena dopo il suo "addio" al programma e, durante una diretta con Davide Maggio, ha rivelato cosa ha fatto soffrire maggiormente Lorenzo: «Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto.

Le parole di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha poi approfittato dell'ultima puntata di "È sempre mezzogiorno" per salutare Lorenzo Biagiarelli e mandare una frecciatina a Selvaggia Lucarelli. «È stata davvero una stagione intensa. Vorrei ringraziare il pubblico che ci ha seguito con tanto affetto, tutto il cast fisso qui, tutti i cuochi che mi hanno salutato questa settimana», ha esordito Antonella Clerici nei saluti finali. Poi il saluto a Lorenzo Biagiarelli: «Voglio ringraziare un'altra persona che non è qui con noi che è Lorenzo Biagiarelli, che è stato una parte importante della nostra famiglia per quattro anni e io e noi non ce lo dimentichiamo, quindi ciao Lorenzo, grazie di tutto».

