Claudia Jessie, l'attrice di Bridgerton come Kate Middleton: stesso outfit sui red carpet per andare contro gli sprechi

Claudia Jessie rompe gli schemi non solo nella serie tv, ma anche nella vita reale. L'attrice che interpreta il personaggio di Eloise in Bridgerton, ha deciso di indossare lo stesso completo per le presentazioni della terza stagione della serie targata Netflix. Il tutto con un solo scopo: lanciare un messaggio agli spettatori (soprattutto a quelli più giovani) sulla sostenibilità.

Il messaggio

Siamo abituati a vedere le celebrità indossare un vestito diverso per i red carpet, ma c'è Claudia Jessie che ha detto «no» a questa scelta.

Perciò Claudia Jessie ha deciso di seguire l'hashtag #OutfitRepeater (cioè persona che indossa più volte gli stessi abiti), creato per normalizzare la pratica di sfruttare i vestiti che abbiamo nel nostro armadio, reinterpretando gli outifit in base all'occasione, senza sentire la pressione della moda. Così l'attrice per le presentazioni della terza stagione di Bridgerton, in cui interpreta Eloise, ha indossato un completo lilla, giacca e pantalone, firmato Stella McCartney, abbinandolo ad accessori diversi per ogni red carpet.

Un insegnamento lanciato da Kate Middleton

Claudie Jessie non è la prima celebrità a portare avanti questo messaggio. Già da molto tempo la principessa di Galles Kate Middleton, adesso impegnata nelle terapie contro il cancro, ha più volte sottolineato la necessità di andare contro agli sprechi. In più occasioni, infatti, la futura regina d'Inghilterra ha indossato gli stessi vestiti nei diversi incontri e impegni reali, senza sentire la necessità di mostrare al regno un abito per ogni occasione diversa.

