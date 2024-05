​Franco Di Mare morto, i funerali: giorno e luogo dell'ultimo saluto al giornalista

di Redazione web

Stabili i funerali di Franco Di Mare, il giornalista morto venerdì 17 maggio. Nato l'8 luglio 1955, l'ex inviato di guerra della Rai, aveva 68 anni ed era affetto da mesotelioma. Ad annunciarlo la famiglia in una nota: «abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari si è spento oggi a Roma».

I funerali di Franco Di Mare si terranno lunedì 20 maggio alle ore 14.00 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (chiesa degli Artisti) in piazza del Popolo di Roma. «La famiglia profondamente commossa ringrazia tutti per il grande affetto e la straordinaria vicinanza finora ricevuti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 20:07

