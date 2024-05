«Amavo il mio lavoro, ma una collega sparlava sempre di me in ufficio e alla fine mi sono licenziata: è stata la decisione migliore»

di Redazione Web

Il lavoro non deve necessariamente essere qualcosa che si sopporta. Anche se la propria aspirazione nella vita non è fare carriera ma avere la possibilità di guadagnare uno stipendio che permetta poi di fare ciò che rende felici nel tempo libero, si può comunque trovare il giusto ambiente e i giusti colleghi, due elementi assolutamente necessari per poter apprezzare il tempo tra l'inizio e la fine del proprio turno.

Lavorare in un ambiente tossico, così come lavorare a stretto contatto con persone tossiche, infatti, a lungo andare diventa un peso insostenibile sulle spalle del dipendente e a volte l'unico modo per uscirne sono le dimissioni. Alana Sheeren si è trovata proprio in questa situazione con una collega in particolare e ha deciso di raccontare a BusinessInsider la sua esperienza, cosa le ha insegnato e come il licenziamento le abbia dato nuova vita.

Lavoro, colleghi e decisioni difficili

Il lavoro di Alana consisteva in frequenti viaggi con il proprio team e, da poco passati i 30 anni, ricorda con il sorriso la volta in cui sono partiti «con una macchina di lusso fornita dall'azienda, abbiamo lavorato duro e stretto amicizia velocemente, divertendoci un mondo». Quando è stata spostata in un'altra squadra, i rapporti sono rimasti un po' più superficiali, ma non si lamentava: «Mi piaceva il lavoro, lo stipendio e l'opportunità di visitare posti nuovi e familiari».

Il problema è arrivato quando si è resa conto che una sua collega sembrava proprio detestarla: «Mi ignorava, mi escludeva dalle conversazioni, girava gli occhi al cielo quando suggerivo qualcosa e mi contraddiceva apertamente appena era possibile.

«Ho provato a starle lontana, a concentrarmi sul lavoro. Quando ha iniziato a lamentarsi di me col capo, però, ho iniziato a preoccuparmi di come tenermi il posto - scrive Alana -. Il suo comportamento mi rendeva impossibile lavorare, era una tortura, ma licenziarmi avrebbe voluto dire una perdita economica, e mi sarebbe mancato viaggiare».

Alla fine, i "contro" hanno superato i "pro" e ha detto al suo capo che se ne sarebbe andata: «Mi ha detto che secondo lei era semplicemente un conflitto di personalità e ciò implicava che fosse anche colpa mia. Mi sono sentita svalutata, incompresa. Alla fine, è stata la decisione migliore che potessi prendere per la mia carriera». Alana si è iscritta a un master che assecondasse le sue passioni, in psicologia clinica, e prendere una pausa dal mondo del lavoro le ha permesso di fare un po' di auto analisi e vedere se stessa e le proprie capacità sotto un'altra luce.

«Ho imparato che non devo necessariamente piacere a tutti. Sembra ovvio, ma alla fine ho sempre provato a plasmarmi e diventare ciò che gli altri volevano. Sapere che qualcuno mi odiava, qualunque cosa facessi o dicessi, mi faceva soffrire, ma mi ha aiutato a realizzare che non tutte le persone valgono i miei sforzi e alcune relazioni non si possono sistemare». Fare un passo indietro e uscire per un po' dall'ambiente lavorativo ha permesso ad Alana di rendersi conto di un concetto fondamentale, ovvero che «le persone ferite feriscono le persone».

Ora la donna ha una consapevolezza diversa delle dinamiche relazionali, di ciò che si nasconde dietro determinati atteggiamenti o azioni, ed è potuta rientrare nel mondo del lavoro con nuovi strumenti, indispensabili per poter vivere con più serenità e soddisfazione la vita in ufficio e il rapporto con i colleghi.

