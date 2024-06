Stefano Accorsi: «Combatto la crisi climatica, ho il dovere di proteggere i miei quattro figli. Ma l'ansia crea impotenza, ci spegne»

di Redazione web

Padre di quattro figli, marito di Bianca Vitali e una missione: salvare l'ambiente - o almeno provarci. Stefano Accorsi è preoccupato per il Pianeta su cui viviamo, complice la crisi climatica. L'ansia del presente lo assale, ma le colpe vengono dal passato. L'attore racconta al Corriere della Sera che le informazione e le notizie lo turbano: «Sono articoli con dati scientifici, certo, ma il loro impatto 'catastrofico' crea ansia e soprattutto un senso di impotenza nelle persone». La sua soluzione? Approcciare tema il attraverso l'arte e il teatro. Planetaria – Discorsi con la Terra è la sua risposta. Si tratta di un format ideato con Filippo Gentili articolato su tre giornate di esperienza immersiva al Teatro La Pergola di Firenze, dal 7 al 9 giugno.

L'amore per i figli

Accorsi prova a essere un buon padre, attento all'ambiente e i piccoli quotidiani che possono cambiare il risultato della crisi climatica che stiamo vivendo. «Certo, gli si spiega a cosa può servire non sprecare l’acqua, li si abitua a non usare troppo prodotto quando fanno il bagno o la doccia», spiega al Corriere.

Chi è Stefano Accorsi

Nato a Bologna il 2 marzo 1971 – oggi l’attore ha 52 anni – Stefano Accorsi ha studiato teatro, dopo aver ottenuto il diploma al Liceo scientifico, presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna.

Gli anni 2000 rappresentano per Accorsi l’inizio di un’epoca caratterizzata da tanti film e grandi registi. La prima fortuna è il lavoro con Gabriele Muccino nel 2001 nel celebre L’ultimo bacio che lo vede recitare al fianco di Giovanna Mezzogiorno e Stefania Sandrelli. Il nastro d’argento per il migliore attore, nello stesso anno, lo riceve però grazie alla sua interpretazione ne Le fate ignoranti di Özpetek.

Con lo stesso registra lavora un’altra volta in Saturno contro del 2007. Gabriele Muccino, invece, lo richiama per girare il sequel di L’ultimo bacio, Baciami ancora. Guardando alle uscite più recenti, lo ritroviamo in sala a inizio gennaio 2024 con Fabio de Luigi, in veste di attore e anche regista, in 50 km all’ora, nonché nella miniserie Rai dedicata a Guglielmo Marconi, personaggio interpretato proprio dall’attore.

