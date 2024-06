Simone Casini, la finta fidanzata e i 70mila euro prelevati: i punti che non tornano sulla morte del camionista. I genitori: «È stato ucciso»

di Redazione Web

Si chiamava Enriquetta e Simone Casini, camionista di 43 anni, era follemente innamorato di lei. I due avevano una relazione a distanza, lei viveva in Spagna, ed era basata esclusivamente sui messaggi inviati sui social. Peccato che, però, Enriquetta non sia mai esistita e la verità è uscita fuori solo dopo due anni dalla morte dell'uomo, trovato impiccato nel Senese il 27 luglio 2022.

Inizialmente le indagini si erano basate sull'ipotesi di suicidio, ma adesso le carte in tavola sono cambiate. La procura di Siena ha aperto un procedimento per l'ipotesi di reato, di cui istigazione o aiuto suicidio, visto che le indagini hanno portato all'individuazione della persona che si celava dietro i profili virtuali con i quali Casini intratteneva frequentazioni telematiche e telefoniche.

La truffa

Simone non riusciva a sopportare la distanza che lo divideva da Enriquetta Jaq Martinez, un'infermiera spagnola di 28 anni che, dopo un breve periodo in Italia, sarebbe tornata a vivere a Saragozza. Sui social, Simone pubblicava fotomontaggi con lui e le foto dell'ipotetica fidanzata. Tutto pur di «sentirla» vicina. Ma, in realtà, dietro Enriquetta si celevano altre persone.

Il 43enne sarebbe stato raggirato con la tecnica del catfishing.

La famiglia di Simone Casini ha chiesto ai magistrati di fare chiarezza sulla morte del figlio, temendo che possa adombrarsi un omicidio. Casini, secondo quanto risulterebbe ai suoi genitori, avrebbe fatto prelievi importanti ogni volta che prendeva lo stipendio, consegnando il denaro a personaggi che più volte lo avrebbero minacciato. Negli anni avrebbe consegnato circa 70mila euro a «Enriquetta».

Le indagini

A parlare sul caso è il procuratore di Siena Andrea Boni: «Al momento non sono emersi elementi utili che possano consentire di ipotizzare la sussistenza di altri reati (in particolare non sono emerse condotte connotate dal fine profitto) e le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti del caso». Del caso si è occupato anche Chi l'ha visto.

I genitori, assistiti dall'avvocato Enrico Valentini, sono stati anche ascoltati lunedì scorso in procura. «La nostra convinzione è che sia stato ammazzato e poi impiccato», aveva detto nei giorni scorsi il padre in televisione e a La Nazione. I familiari chiedono la riesumazione della salma e che sia fatta l'autopsia. Tra gli interrogativi esposti dai familiari anche la scomparsa di un cellulare.

