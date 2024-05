Beatrice Luzzi su Ilary Blasi e Totti: «Si sono amati ma ora è giusto pensino ai nuovi amori». Raffaello Tonon sbotta

di Cristina Siciliano

Ilary Blasi vuole separarsi quanto prima da Francesco Totti. Stando alle ultime indiscrezioni, la showgirl avrebbe avanzato «una richiesta parziale di separazione per accellerare i tempi». Di questo si è parlato anche durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. Ospiti in studio l'ex gieffina Beatrice Luzzi, Raffaello Tonon e Caterina Collovati che hanno esposto il loro punto di vista sulla questione.

La polemica

Beatrice Luzzi nello studio di Pomeriggio 5 ha espresso la sua opinione in merito con massima tranquillità. «Penso che il loro matrimonio sia stato un bel successo - ha spiegato l'ex gieffina a Myrta -. Sono stati insieme venti anni, hanno avuto tre splendidi figli, avendo avuto due carriere così brillanti entrambi, non è un fallimento. Speriamo quindi non finisca a stracci. Io lascerei stare i Rolex e le borsette e mi concentrerei su altro. Sono andati avanti, hanno la fortuna di essersi rinnamorati, di essere così sicuri di loro stessi, hanno premuto sull’acceleratore verso un altro matrimonio e allora che pensino ai loro amori».

Raffaello Tonon non condivide le parole di Beatrice Luzzi e non si limita a esporre il suo punto di vista in merito alla questione. «Io sono un uomo cinico - ha commentato -.

Il pensiero di Raffaello Tonon

L'ex gieffina, dopo aver ascoltato le parole di Tonon, sbuffando ha esordito: «Ma dai, mamma mia». E lui ha aggiunto con toni alti: «Ascoltate, scusate, io qui dico il mio pensiero e lo faccio sempre in maniera educata, pensiero che è sempre criticato». «Per carità - ha risposto Beatrice -. Io invece spero che stiano accelerando per sposarsi con i rispettivi compagni».

«Ricordati che un ottimo divorzio nasce da una buona separazione - ha concluso Tonon -. Loro quando hanno iniziato a separarsi avevano in mezzo l’ira di Dio da dividere. Infatti non sono arrivati in tribunale in auto, ma con il carro armato. Questo sia una, che l’altro».

