La metà delle coppie si lascia dopo il primo viaggio insieme: ecco le motivazioni più frequenti

di Redazione web

Il primo viaggio insieme è un'importante banco di prova in una relazione sentimentale, e per molte coppie la prima vacanza è anche l'ultima, poiché si passa molto più tempo con il proprio partner rispetto a quanto avviene nella vita quotidiana.

«Il primo viaggio di una coppia insieme è una pietra miliare importante per una relazione, sia che avvenga nei primi sei mesi di appuntamenti o durante la luna di miele», ha detto Maria Sullivan, vicepresidente ed esperta di appuntamenti di Dating.com, che ha stilato il rapporto secondo cui la metà delle coppie si lascia dopo la prima vacanza insieme. «Trascorrere diverse ore con qualcuno non è la stessa cosa di passarci diversi giorni», e proprio in vacanza si viene a contatto con delle abitudini dell'altra persona che potrebbero portare a dei diverbi, se non a qualcosa di più.

Le motivazioni

Il rapporto, rilanciato dal New York Post, dice che il 31% del campione di coppie esaminato ha interrotto la propria relazione dopo che uno dei due svegliava troppo presto l'altro; il 38% ha ammesso che è stato determinante il fatto di aver fatto tardi nella prenotazione dei ristoranti (a causa di uno dei partner); si tocca invece la soglia del 40% quando si parla di abitudini in bagno, come ad esempio lasciare il lavandino sporco di dentifricio oppure non sostuire la carta igienica una volta terminata.

La condivisione del bagno sembra quindi posizionarsi al primo posto tra le cause dei dissidi tra le coppie in vacanza, ma che in realtà si può accorpare a tutte le abitudini relative al vivere insieme, come lasciare il cibo in giro oppure indossare, quando si è sul letto, dei vestiti per uscire.

«Al ritorno, è possibile che una coppia decida di separarsi», ha concluso Sullivan, «ma è anche possibile che la coppia rimanga intatta e che le due persone si amino più di prima».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA