Esercitazione Nato più grande degli ultimi decenni: in campo 90mila uomini, 50 navi e 80 aerei da guerra

Navi, aerei, uomini in campo. L'esercitazione della Nato Steadfast Defender 2024 – la più grande esercitazione dal vivo degli ultimi decenni – si conclude venerdì 31 maggio 2024 dopo quattro mesi di intenso addestramento in tutta l'alleanza. È stata la prima serie di esercitazioni su larga scala in cui sono stati messi in pratica i nuovi piani di difesa regionale adottati al vertice di Vilnius. All'esercitazione hanno partecipato più di 90 mila uomini, più di cinquanta navi, più di ottanta aerei che hanno effettuato centinaia di sortite e più di 1.100 veicoli da combattimento di tutti i 32 alleati della Nato.

Esercitazione Nato, cosa è successo

L'addestramento si è concentrato sulla promozione della prontezza in tutti i settori e a tutti i livelli di comando, da quello strategico a quello operativo e tattico.

