AIOP Giovani incontra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Daremo un contributo concreto con tutte le strutture sanitarie del Lazio»

di Redazione web

Il 28 maggio una delegazione di AIOP Giovani Lazio, guidata dal presidente Dario Montagna, ha incontrato il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, per condividere assieme ai giovani imprenditori attivi nella sanità laziale idee, progetti e strategie di rinnovo in questo campo.

«Ho riscontrato una spiccata consapevolezza da parte del sindaco e soprattutto una capacità di analisi su tutti i problemi sanitari che oggi riscontriamo, tutto ciò ha permesso di esporre progetti di collaborazione che con la sua sensibilità ha subito compreso di buon grado. Questo è stato il primo di molti incontri istituzionali in programma per cui AIOP Giovani Lazio sta realizzando progetti di collaborazioni ad “hoc”», queste le parole del presidente Dario Montagna.

L'impegno a migliorare la sanità in vista del Giubileo

«Riteniamo di poter dare un contributo concreto con tutte le strutture sanitarie del Lazio, per un anno che sarà straordinario per Roma Capitale, l’anno giubilare. A tal proposito abbiamo mostrato la nostra collaborazione, con le strutture di diritto privato associate, al fine di poterle mettere a disposizione per i 35 milioni di pellegrini previsti. Tutte le strutture saranno un riferimento per tutta l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria richiesta ed un riferimento per tutti i progetti di collaborazione che il Comune di Roma vorrà con noi condividere. I problemi in campo sanitario su temi particolarmente delicati che vanno dalla prevenzione per il carcinoma mammario alla particolare attenzione per il pubblico più fragile ed esigente, come grandi e piccini affetti da disabilità, anche a fianco delle associazioni dei pazienti» così dichiara Valeria Giannotta, Vicepresidente AIOP Giovani Lazio.

Si dice soddisfatto il Presidente AIOP Lazio, Maurizio Pigozzi: «Sono positivamente colpito dalla voglia di fare di questi giovani imprenditori che vogliono contribuire attivamente alla vita dell’associazione ma anche al dialogo con le istituzioni che, in un quadro più generale, AIOP ha instaurato dal primo giorno del proprio mandato appena due mesi fa, e che si protrarrà per tutto il quadriennio fino al 2028.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA