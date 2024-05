Sarah Toscano è la vincitrice di ​Amici 23. Marisol vince ballo e premio della critica. ​Holden premiato dalle radio

di Ida Di Grazia

Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23. La giovanissima cantante che fa parte del team di Lorella Cuccarini ha battuto tutti. Seconda classificata Marisol che vince categoria ballo e si aggiudica anche il premio della critica. Il premio delle radio viene assegnato a Holden tra i primi ad essere eliminato dopo Mida.

Premio speciale per la comunicazione a Petit. Super ospite Angelina Mango. Ecco la cronaca della diretta della finalissima di sabato 18 maggio.

Amici 23, la cronaca della finale di sabato 18 maggio

00.40 La diretta di Leggo della finale di Amici 23 finisce qui. Grazie per essere stati con noi

00.30 Vince Sarah. Non c'è però tutto l'entusiamo di sempre

00.32 Parte la musica, le carte girano

00.30 Sarah e Marisol al centro, la coppa tarda ad arrivare. Eccola

00.27 Nuovo brano di Angelina: "Melodramma"

00.22 Premio Keep Dreaming da 7mila euro va a tutti i finalisti ... pubblicità

00.21 Premio Oreo "Spirito libero" del valore di 30mila euro va a Dusin

00.18 Il premio delle radio viene assegnato a Holden

00.17 Premio speciale per la comunicazione del valore di 40mila euro va a Petit

00.17 Per un punto Marisol vince il premio della critica

00.15 I giornalisti in studio esprimono la loro preferenza in diretta

00.12 Rientrano tutti gli eliminati per il Premio della Critica del valore di 50mila euro in gettoni d'oro

00.12 Televoto chiuso

00.07 Marisol balla "Slave 4 You" poi tocca a Sarah

00.06 Sono sei esibizioni a testa, ne manca ancora una

00.01 Marisol on stage ... vola

23.58 Sarah canta Splendido Splendente, non è proprio perfetta

23.50 Sarah: «Io sono partita dal niente e man mano mi sono costruita un percorso, io lo volevo tanto, sono arrivata fin qui e sono felicissima. Marisol è una delle prime persone con cui ho legato, siamo molto simili e a livello umano è una bellissima persona e a livello artistico è un talento». Marisol: «È un sogno, un onore ballare su questo palco. Sarah è dolce, determinata e sono molto fiera della versione che si è creata ora»

23.48 Terza manche, se così possiamo chiamarla, di esibizioni. Parte Sarah

23.41 Al termine di ogni esibizione come sempre un passaggio con i giornalisti

23.31 Tocca a Sarah

23.26 La finalissima parte con Marisol

23.24 Sfida completamente al femminile anche tra prof: Cuccarini vs Celentano

23.22 Vince la categoria canto Sarah. Petit eliminato. Maria: «Grazie per la tua educazione per come sei stato dall'inizio alla fine». Petit: «Grazie a te, a tutti voi è stato un percorso veramente... l'anno più bello della mia vita. Grazie per l'opportuntà, grazie a Rudy per averci creduto fin dall'inizio»

23.17 Video anche per Marisol: Ayle School borsa di studio di un anno per studiare a NY. Il suo sogno

23.14 Primo esito del televoto è quello della categoria ballo, ma prima Maria fa vedere a Dustin un video, una prestigiosa accademia di NY lo ha invitto per uno stage da loro ma non è finita qui. A Dustin vine offerto un provino per il musical Tarzan e anche un contratto di lavoro per quattro settimane da parte di una compagnia della Florida.

23.08 Televoto chiuso. Pubblicità

23.07 Maria: «Sei bravissima, sei cresciuta tanttissimo hai fatto una meraviglia, si diventata ancora più brava». Angelina saltella come ai vecchi tempi: «É un piacere rivedervi, rivederti, grazie di tutto perchè ho imparato a vivere e disimparato a viviere, mi avete regalato il mondo spero di restituirvi almeno un millesimo di quello che mi avete dato»

23.01 Angelina torna a casa con un Medley dei suoi successi tutto il pubblico canta con le

23.00 Video di introduzione di Angelina Mango

22.56 Sarah canta la hit dei Comacose

22.51 Petit canta il suo inedito "Tornerai"

22.44 Maria vorrebbe svelare i parziali del televoto ma i ragazzi non vogliono, si prosegue con la gara.

22.41 Petit canta "Casanova"

22.39 Si passa al canto con Sarah

22.35 É il turno di Dustin

22.32 Parte la ballerina Marisol

22.31 Ora ci sono due cantanti due ballerini il pubblico può votare il suo talent preferito

22.29 Passa Petit. Holden eliminato. Maria: «Mi mancherai, mi mancherà chiacchierare con te, sei molto bravo, davvero». Holden: «Grazie a tutti sono cresciuto umanamente professionalmente, ho imparato tantissimo è stato un viaggio incredibile»

22.28 Sarah continua

22.24 Televoto chiuso

22.20 pubblicità

22.16 Maria: «Credo di avere il corpo di ballo più bello che esista, li ho conosciuti da piccoli e dovunque stanno per il serale tornano sempre. Gli ho chiesto se avessero voglia di fare qualcosa al di là della gara, pensavo mi dicessero no perché sono davvero molto stanchi, e invece grazie alla loro professionalità e al loro talneto hanno deciso musica e coreografia»

22.12 Si riparte con il canto: Holden - Petit e Sarah con delle cover

22.06 Mida è il primo eliminato. «Sei stato fenomenale, poche volte ho conosciuto una persona determinata come te» dice la Cuccarini. Il pubbico in studio canta «Rosso fuoco»

22.06 Prosegue anche Petit

22.05 Holden passa

22.04 La prima a passare è Sarah

22.01 Prima manche finita. Televoto chiuso

21.58 É il turno di Mida con "Que pasa"

21.54 Holde canta "Randagi"

21.50 Petit canta l'indito "Mammamì"

21.46 Si parte con la categoria canto, ogni talent a fine esibizione ascolterà il giudizio della stampa: la prima è Sarah che canta il suo singolo "Sexy magica". Sembra che le manchi un po' il fiato

21.45 Televoto aperto

21.40 I finalisti in studio, dall'alto scende la mega coppa, a prenderla è Mattia Zenzola l'ultimo vincitore di Amici per il passaggio di consegne: «Questa ha rappresentato uno dei momenti più importanti della mia vita ma soprattutto mi ha permesso di impare tanto. Tutto troppo bello, mi sento un ragazzo tanto fortunato perché ho l'opportunità di svegliarmi al mattino e fare quello che mi piace, è questo il vero successo. Non cambiate mai e non fatevi mai cambiare da nessuno, rendete la vostra autenticità uno dei vostri punti di forza»

21.37 Dulcis in fundo Cristiano Malgioglio con "Fernando", anche la De Filippi accenna qualche passo

21.35 L'opening come sempre è affidata ai giudici. Parte Michele Bravi, segue Giuseppe Gioffè che oltre a ballare canta anche

21.35 Ci siamo. Ingresso di Maria De Filippi in studio con un tubino nero ricoperto da ciliegie rosse

La finale

Sabato 18 maggio, in prima serata su Canale 5, appuntamento con la finalissima del talent di Maria De Filippi Amici.

Sono sei i talenti che si contendono la vittoria: Marisol, Dustin (ballerini), Holden, Petit, Mida e Sarah (cantanti).

A decretare il vincitore sarà il pubblico a casa attraverso il televoto o tramite app Wittytv, Mediaset Infinity, sito Wittytv.it e smart tv e decoder abilitati.



Il vincitore si aggiudicherà il primo del valore di 150.000 euro in gettoni d'oro. Nel corso della serata, tra i numerosi premi assegnati, anche quello della critica, dal valore di 50mila euro in gettoni d'oro, decretata da una giuria di giornalisti.

Presenti in studio ad assistere allo spettacoli i prof che hanno guidato i talenti durante il lungo percorso all'interno della scuola: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; e i tre giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffè e Michele Bravi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 00:53

