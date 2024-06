Sniffy, cos'è la polvere bianca che sembra cocaina: «I giovani la sniffano per avere una dose di energia che dura 30 minuti»

di Redazione web

Allarme in Francia. Una polvere bianca legale ed energizzante chiamata Sniffy, prodotta da Huibuy e venduta nelle tabaccherie francesi e online, ha sollevato notevoli preoccupazioni per la salute e la dipendenza. Il governo francese sta ora valutando la possibilità di vietare il prodotto a causa dei suoi potenziali rischi.

Da sottolineare che la controversia che circonda Sniffy evidenzia le sfide in corso nell’affrontare la dipendenza e nella regolamentazione delle nuove sostanze che imitano le droghe illegali. Se lasciato incontrollato, potrebbe portare a problemi di salute diffusi e minare gli sforzi volti a combattere l’abuso di droga.



Quello che allarmail ministero della Salute è la modalità di assunzione: la polvere, bianca e profumata alla menta o al frutto della passione, va sniffata per avere un boost di energia che dura 30-40 minuti.

Cos'è Sniffy

Sniffy è un cocktail di caffeina, creatina, L-citrullina, taurina, beta-alanina, maltodestrina e L-arginina. Commercializzato come integratore alimentare, è legalmente disponibile in alcune tabaccherie e negozi online. Gli utenti inalano la polvere attraverso una piccola cannuccia, che fornisce effetti energizzanti immediati. Tuttavia, la composizione del prodotto e la modalità di somministrazione hanno suscitato allarme tra gli operatori sanitari.

I medici avvertono che Sniffy potrebbe causare gravi danni alla mucosa nasale e problemi respiratori derivanti dal suo metodo di inalazione. Guillaume Grzych, biochimico medico presso il CHU di Lille, ha dichiarato: «La modalità di somministrazione, che viene inalata attraverso il naso, induce un rischio di lesioni al setto nasale».

«Lotta alla dipendenza in Francia»

Bernard Basset, presidente di Addictions France e specialista in sanità pubblica, ha espresso preoccupazione per il potenziale di Sniffy di normalizzare l'uso di droghe tra i giovani: «Questa 'parodia' della cocaina, creata per sedurre i più giovani, è al centro di una controversia che illustra i difetti nella lotta contro la dipendenza in Francia». Anche se la composizione di Sniffy non crea intrinsecamente dipendenza, i suoi effetti energizzanti e la somiglianza alla cocaina può portare alla dipendenza.

La disponibilità del prodotto nelle tabaccherie ha anche sollevato interrogativi sul ruolo di questi esercizi nella promozione di sostanze che potenzialmente creano dipendenza. Sniffy è disponibile in vari gusti, simili alle sigarette elettroniche, attraendo ulteriormente i dati demografici più giovani. Il Ministero della Salute e la Confederazione dei tabaccai francesi stanno attivamente valutando la possibilità di vietare Sniffy per mitigare questi rischi.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) indagherà sulle pratiche di marketing di Sniffy e sui suoi potenziali impatti sulla salute. La legalità del prodotto e l'assenza di sostanze illegali non mitigano le preoccupazioni sui rischi per la salute e sul suo impatto sulla capacità delle forze dell'ordine di distinguere tra consumatori di Sniffy e consumatori di cocaina .

