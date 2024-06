Giada Zanola, le liti con Andrea Favero raccontate alle amiche. Il mistero del telefonino e il ruolo del nuovo compagno

Giada Zanola aveva confidato alle amiche molte paure, dopo la crisi del rapporto con Andrea Favero: oltre alle botte e alle continue liti, aveva paventato il rischio che l'ex compagno mettesse in rete i suoi video intimi, per ricattarla. Non è che l'ultimo dei particolari emersi dalle testimonianze raccolte alla Polizia, che sta svolgendo le indagini sull'omicidio della donna di 34 anni, gettata dal cavalcavia autostradale di Vigonza (Padova), e per il quale Favero è stato arrestato.