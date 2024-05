Cuccioli abbandonati in una scatola adottati da una gatta "surrogata". «Non volevano il latte artificiale, vivi grazie alla nuova mamma»

di Redazione Web

Una coppia stava camminando quando, all'improvviso, è stata distratta da alcuni miagolii. Non riuscendo a capire da dove provenissero, ha iniziato a girare tra i vicoli di Westchester, fino a quando non ha trovato tre gattini appena nati all'interno di una scatola. Erano stati abbandonati e, senza il latte della loro mamma, non sarebbero riusciti a sopravvivere a lungo. Così i due hanno deciso di portarli alla clinica Spca Westchester, dove i veterinari e i volontari sono riusciti a dare ai poveri gattini una seconda possibilità grazie all'aiuto di una gatta "surrogata".

Adottati da una gatta "surrogata"

I fatti sono accaduti i primi di maggio.

«Siamo stati molto fortunati ad avere una gatta che ha accettato i piccoli - hanno scritto i volontari su Facebook - adesso stanno bene e cercano adozione, anche se sono felici insieme alla loro nuova mamma».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 11:26

