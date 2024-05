Sarah Toscano, ecco chi è la vincitrice di amici 23: età, carriera, fidanzato, vita privata

Sarah Toscano, questo il nome della vincitrice di Amici 23. La cantante in squadra con Lorella Cuccarini è una delle concorrenti più giovani del talent show, e stasera proverà ad alzare l'ambito trofeo. Nonostante la giovane età, ha già pubblicato quattro inediti: "Touchè", "Viole e Violini", "Mappamondo" e "Sexy Magica".

Sarah Toscano, chi è

Nata a Vigevano (Pavia) nel 2006 da papà Marco e mamma Petra, Sarah Toscano ha 18 anni. Presentata da Maria De Filippi come una ragazza «testarda, disordinata, indipendente e competitiva», canta da quando è piccola perché per lei cantare è una liberazione. Oltre al canto, Sarah è una grande appassionata di sport: nel 2020 ha infatti vinto il campionato provinciale di Tennis, gareggiando con lo Sporting Club Selva Alta. «Sarah aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tantissimo. Ed è successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli, ha smesso», aveva raccontato il papà della cantante a DiPiù Tv. «Un'altra sua passione è il karaoke. Un paio di volte è stata così brava che alcuni mi hanno chiesto se fosse una cantante professionista, così l'ho fatta sentire da un professionista della musica, Andrea Dulio, un manager di caratura internazionale. L'ha ascoltata, poi l'ha portata in uno studio di registrazione dove Sarah ha inciso i suoi primi brani.

L'esperienza ad Amici

Tra le concorrenti più in difficoltà all'inizio, Sarah è diventata una delle più brave e amate dal pubblico nel corso dei mesi. Dopo la sfida iniziale con Alice per un banco all'interno della trasmissione, la cantante ha dovuto infatti più volte lottare per la sua posizione all'interno del programma, ricevendo per ultima la maglia dorata per il Serale da Lorella Cuccarini. Il suo percorso, però, è stato il più entusiasmante, con una trasformazione che ha colpito il pubblico in studio e da casa. Tra le sue esibizioni migliori, quella in cui ha cantato "Mappamondo", con cui ha anche vinto la gara inediti di canto con il giudizio di Ermal Meta, e quella di "Sexy Magica", il suo ultimo inedito.

La vita privata

Sulla vita privata di Sarah non si sa molto. Durante i mesi ad Amici la cantante si è avvicinata ad un altro concorrente, Holy Francisco, con cui ha avuto un breve flirt. In seguito il pubblico ha ipotizzato un'altra storia con un altro cantante, Holden, ma i due hanno subito smentito.

