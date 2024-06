Dispersi nel Natisone, la ricostruzione: la ragazza che non sapeva nuotare, il divieto di balneazione e quel video dal ponte

«Una delle ragazze a quanto risulta non sapeva nuotare». Così il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, al Quotidiano Nazionale. La tragedia del Natisone, forse, si sarebbe potuta evitare se fossero state adottate tutte le precauzioni necessarie. Ma partiamo dall'inizio. Le ricerche iniziano venerdì 31 maggio. Poco dopo le 14 una telefonata al numero di soccorso fa scattare l'allarme.

Tre giovani si trovavano in difficoltà sul fiume Natisone, a Premariacco, in Friuli Venezia Giulia, provincia di Udine. Sono Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato, Cristian Casian Molnar di 25 anni. Patrizia vive con la famiglia a Basaldella di Campoformido, a pochi passi da Udine, una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design. Doros era arrivata da pochi giorni dalla Romania a Udine per trovare i genitori che vivono lì. Crstian è originario della Romania e residente in Austria.