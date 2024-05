Amici 23, la finale. Mattia Zenzola riconsegna la coppa del vincitore: «L'autenticità deve essere il vostro vero punto di forza»

di Ida Di Grazia

Mattia Zenzola è stato il vincitore di Amici 22. Il ballerino pugliese, attualmente nel cast del Musical Mare Fuori, ha riconsegnato in diretta la coppa per un passaggio di consegna simbolico ai finalisti di Amici 23 Marisol, Dustin (ballerini), Holden, Petit, Mida e Sarah (cantanti). Mattia, visibilmente emozionato, ha voluto dare un messaggio ai ragazzi in gara.

Le parole di Mattia Zenzola

«Questa ha rappresentato uno dei momenti più importanti della mia vita ma soprattutto mi ha permesso di imparare tanto. Tutto troppo bello, mi sento un ragazzo tanto fortunato perché ho l'opportunità di svegliarmi al mattino e fare quello che mi piace, è questo il vero successo. Non cambiate mai e non fatevi mai cambiare da nessuno, rendete la vostra autenticità uno dei vostri punti di forza». Questo il messagio di Mattia ai ragazzi.

