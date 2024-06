Philippe Leroy, morto l'attore francese leggenda del cinema italiano: aveva 93 anni, era malato da tempo

di Redazione web

Con Philippe Leroy, morto a Roma nella serata di sabato 1 giugno, se ne va una leggenda, un autentico personaggio oltre il cinema nonostante le quasi 200 apparizioni tra film e sceneggiati da «Il buco» di Jacques Becker (1960) fino agli ultimi successi come Vescovo di Terence Hill nella fiction «Don Matteo» e all'ultimo congedo sul grande schermo con «La notte è piccola per noi» di Francesco Lazotti nel 2019.

Chi era Philippe Leroy

Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930 come Philippe Leroy-Beaulieu, erede di una famiglia aristocratica con sei generazioni di soldati e ambasciatori alle spalle, sdegnoso del suo titolo di marchese, va a scuola dai gesuiti, a soli 17 anni si imbarca come mozzo su una nave per l'America come un personaggio di Joseph Conrad. Infatti, una volta rientrato in patria finisce nella Legione Straniera e va a combattere in Indocina ed Algeria, arruolato come paracadutista anche se non si butterà mai da un aereo fino a dopo i 50 anni.

Torna dall'Algeria con il grado di capitano e le medaglie sul petto (due legion d'onore e una croce al valore), ma ben presto capisce che è meglio trovarsi un lavoro, foss'anche al circo (lavorava coi cavalli) o pilota di bob o navigatore sulle barche off-shore. Un parente lo aiuta a assaggiare l'aria del cinema e Jacques Becker - colpito dal suo fisico asciutto, l'aria di chi ha visto il pericolo da vicino e conosce le armi - lo arruola nel cast del suo carcerario film che gli regala un inatteso successo mondiale.

L'arrivo in Italia

L'aria in Francia però è pesante alla vigilia dell'indipendenza d'Algeria e Leroy, passati da poco i 30 anni, capisce che per lui è meglio non restare. Grazie al clima favorevole delle coproduzioni cinematografiche tra Italia e Francia passa la frontiera e sfrutta le poche conoscenze accumulate a Parigi per ottenere qualche ruolo come attore. Lo aiutano Vittorio Caprioli e Franca Valeri che ha incontrato in teatro ed è Caprioli a offrirgli un ruolo ne «Leoni al sole» (1961) sfruttando la sua seconda dote: maniere perfette, portamento aristocratico, aria naturale da gentiluomo.

Per entrambi è una sorta di debutto, ma il giovane francese ha molte frecce al suo arco e viene «adottato» a Cinecittà. «Da quel momento in poi - ha raccontato - il cinema francese mi ha dimenticato, ma in compenso sono stato adottato da quello italiano che mi ha trattato come un figlio. Però non ho mai fatto veramente parte del vostro cinema, mi sono sempre sentito un dilettante, nonostante una quantità di ruoli e tante esperienze con i maestri migliori». Dall'avventuroso Riccardo Freda all'impegnato Giancarlo De Bosio, dall'amico Gianni Puccini (quasi un pigmalione) al popolare Luigi Zampa, trova sempre un ruolo adatto, spesso come «villain» crudele e freddo.

Poi il colpo di fortuna nel 1965 con «Sette uomini d'oro» di Marco Vicario.

La televisione

Altra cosa sarà per lui la televisione, strumento di consenso popolare che gli offre nel 1971 la seconda svolta nella carriera: lo convoca Renato Castellani e gli cuce addosso i panni di Leonardo da Vinci nello sceneggiato omonimo. Il suo temperamento si ricongiunse alla fine, 5 anni dopo, con la professione: nei panni del flemmatico portoghese Yanes de Gomera nel «Sandokan» di Sergio Sollima divenne una vera star e scolpì un'incarnazione salgariana indimenticabile, amata da 30 milioni di spettatori a puntata.

Benché si fosse misurato con il teatro, benché avesse recitato anche per Godard, Comencini, Luigi Magni, Jacques Deray, Dario Argento, Luc Besson, benché avesse vestito da protagonista i panni di preti (Ignazio de Loyola in «State buoni se potete»), ufficiali («R.A.S." di Yves Boisset), ex-nazisti («Portiere di notte» di Liliana Cavani), fu proprio la tv a offrirgli i ruoli migliori. Giusto ricordarlo almeno in «Quo vadis?", «Il generale», «Elisa di Rivombrosa», «L'ispettore Coliandro» e perfino «I Cesaroni».

La passione per il paracadutismo

Ma la sua vera vita era sempre più spesso fuori dal set: passati i 50 abbraccia finalmente la passione per il paracadutismo e verrà ricordato per gli oltre 2000 lanci fin dopo gli 80 anni. Ancora nel 2011 fece l'osservatore in Afghanistan nel contingente italiano: «Parà fra i parà" come ricordava con divertito orgoglio. Altrimenti stava volentieri a casa, scrivendo poesie, dipingendo, disegnando i suoi mobili. «Ho costruito con le mie mani cinque case. Nell'ultima - ricordava a 90 anni - un borgo incantato sulla via Cassia in cui ho vissuto con mia moglie Silvia (figlia di Enzo Tortora, madre di due figli amatissimi, scomparsa nel 2022) e con la mia famiglia, non c'è un pezzo di plastica, ma tutti mobili e oggetti in legno che ho lavorato, pezzo a pezzo. Come la mia vita...». Con lui se ne va il protagonista austero e ironico di una stagione del cinema e della storia. Philippe Leroy era un mito con la sua voce roca e sorniona, il fisico scolpito come un ulivo antico, il distacco elegante con cui raccontava la sua vita da eroe conradiano.

